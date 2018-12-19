聲援江宜樺 馬英九：當年完全支持驅逐學生

2018-12-19 10:34

〔記者林良昇／台北報導〕前行政院長江宜樺昨晚應台灣大學政治系邀請，回母校演講，遭上百學生包圍抗議高喊「院長下令、警察打人」、「殺人院長、出庭面對」等，前總統馬英九今早表示，這些學生擾亂校園安寧，侵犯學術、言論自由，應該譴責。

認應譴責昨晚抗議學子

馬英九今早出席東吳大學嚴家淦法學講座演講，被問到江宜樺昨晚被學生抗議，馬表示，他昨天很晚回家看到這消息，這些學生擾亂校園安寧，侵犯學術、言論自由的行為，應該譴責。

馬英九表示，他昨天晚上已打電話給江宜樺表示支持，4年前3月23日，江下令警察驅逐時「我是完全支持的」，馬也表示，政黨輪替後，行政院不去追訴這些學生是不當的。

媒體也詢問，馬英九在回憶錄裡提到「太陽花是罪人」，馬英九馬上回應「當然是啊！」連華爾街日報都寫「台灣自甘落後」，「自己覺得自己在這裡爽，擾亂民主，侵犯自由，還覺得是很了不起！」「他們不知道他們害死了台灣」。

媒體追問，會覺得太過暴力嗎？馬英九直呼，本來就是，已經過了4年，還要這樣去追殺，這樣的態度非常不可取。是否會擔心自己上課會受影響，馬回，不會啊，這裡是東吳。

也有媒體詢問，對於是否參選2020年總統「要好好想一想」？但馬英九並未回應。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/