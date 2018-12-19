陳金德卸任前鬆綁 宜蘭縣除宜蘭市外均可經營民宿

2018-12-19 11:25

〔即時新聞／綜合報導〕25日全台新任縣市長將上任，而宜蘭代理縣長陳金德於卸任前鬆綁規定，全縣除了宜蘭市外，全境都能申請經營民宿，引起外界正反議論。雖然消費者的住宿選擇變多，但也恐怕助長土地炒作，估計農地市價將增值一到兩成。更有農民認為，這可能將帶來大災難。

偏遠地區可設民宿 民眾看法兩極

綜合媒體報導，依原規定農地建物禁止轉作民宿經營，但陳金德於10日公告，全縣除了宜蘭市外，其他11個鄉鎮都算「偏遠地區」，依民宿管理法，休閒農業區、偏遠地區等農舍都能申請經營民宿。

對此外界反應兩極，鬆綁規定能提高農地與農舍的價格，也讓消費者擁有更多住宿選擇，但宜蘭農舍濫建的問題積弊已深，令農民與民宿業者相當擔憂，估計農地市價將增值一到兩成。宜蘭鄉村民宿發展協會理事長陳勝樂表示：「如果說現在的政策又回到說偏遠地區可以設民宿，這個對本身農地的價值會增加，（但）就對政策的變來變去，的確會讓大家無所適從。」

宜蘭農民吳佳玲表示：「我對於陳金德在卸任之前才拋出這個政策，我覺得有點太粗糙了，因為一個政策的推行，其實需要一定的時間跟民間做對話溝通」；而農民楊文全也認為：「然後連羅東都是偏遠地區，這是鑽法律漏洞，我覺得這是走回頭路，而且這是一個災難。」

恢復呂國華時代作法 再陷過往爭議

2006年雪隧通車後，前縣長呂國華2007年公告除宜蘭市外，其他鄉鎮都劃為「偏遠地區」；2015年前縣長林聰賢管制農舍氾濫增建，廢止偏遠地區公告，只有休閒農業區範圍內的農地可以申請經營民宿。也就是說，陳金德等於恢復呂國華的做法。對此宜蘭縣政府強調，未來若查到未符合農地農用的規定，將註銷民宿證照。

陳金德多次因民宿問題陷入爭議，民國96年取得宜縣五結鄉一處農舍，隔年辦理民宿的營業登記，直至104年5月才停止營業。監察院認為陳金德擔任高市環保局長與副市長期間，仍兼任民宿負責人，因此提出彈劾，之後又處以申誡；除此之外，過去曾表示要將違法農舍的房屋稅，連同利息還給受罰民眾，又稱農舍要蓋在臨街臨路地點的規定於法無據，因此屢屢陷入爭議。

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