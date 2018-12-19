江宜樺演講被抗議 朱立倫：對台灣民主的再次傷害

2018-12-19 10:06

〔記者何玉華／新北報導〕當年下令警方驅逐323行政院佔領行動，引發暴力流血衝突的前行政院長江宜樺，昨天晚間受台灣大學政治系邀請回母校演講，被上百名學生包圍抗議，新北市長朱立倫昨晚在臉書發文挺江宜樺，今（19）早對此事件表示，是對台灣民主的再次傷害。

朱立倫和江宜樺曾是高中同窗，也曾同時任教台大，對江宜樺昨天晚上面臨到的情況，朱立倫第一時間在臉書發文相挺，朱立倫說，以前在台大的時候，也許不同意別人，也許不被別人同意，但他們始終深信，每一個人，都有闡述自己理念的權利。

他說，今天台灣已經是一個成熟的法治社會；多元包容、尊重不同意見已是每個人血液中一部分。一位教授的演講，為何需要被這樣對待。或許有部分學生不認同江宜樺這個人，但也同樣有另一群人，期待聆聽他的演講。在文末，他特別寫上「江教授，加油！」

今早，朱立倫出席道安會報後受訪，對此事件表示「感到非常難過」；朱立倫說，台灣民主最可貴的地方就是尊重別人說話的自由，即便你不喜歡這個人，也要尊重別人說話的自由。現場是台大政治系學會邀請江宜樺演講，有300多名學生要聆聽，「沒有人有資格去趕江教授，你可以不喜歡這個人、你可以表達意見，但是你不可以妨害其他聆聽同學的自由」，他認為，這對台灣民主是再次的傷害。

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