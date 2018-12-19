黨產會：救國團389名退休員工領18％ 李鍾桂月領利息3萬5

2018-12-19 10:05

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為顧及勞工權益及救國團退休員工生活，行政院黨產會昨日召開委員會議，同意救國團所申請的明年18%利息補貼案，共計1億1891萬餘元，讓389名退休員工續領18%優存利息；救國團也修正補貼要點，超過樓地板門檻比照「公務人員退休資遣撫卹法」逐年遞減。

據了解，救國團今年8月被認定國民黨附隨組織，10月召開團員大會通過「退休人員辦理退休金儲存利息補貼要點」修正案，明年編列1億1891萬元預算，要用在18%利息補貼，換算389名退休員工平均月領2萬5440元。

黨產會委員表示，救國團榮譽召集人李鍾桂也是退休員工之一，她在救國團年資18年，當年退休時月薪20幾萬元，包含底薪8萬7000元、工作補助費9萬元、主管加給等費用，從救國團領到459萬元退休金。

委員指出，李鍾桂將其中264萬元定存領18%優存利息，救國團每月補貼給她的18%，約3萬5000元。不過，救國團退休員工縱使領18%優存利息，有些員工最低僅領1萬多元，領最多者每月4萬多元。

「對救國團18%沒太大意見！」委員提及，因救國團退休員工是提存一筆錢享18%優存利息，近8成退休員工領3萬或4萬元以下，換算退休所得替代率僅5成多，比起軍公教仍有段差距。

委員表示，考量救國團補貼要點參酌「公務人員退休資遣撫卹法」進行修訂，7成退休員工每月18%優存利息在3萬元以下，優存利息超出3萬3000元門檻，亦比照「公務人員退休資遣撫卹法」，採逐年調降至6%，故決議本案同意動支。

此外，救國團文山運動中心去年淨賺1000多萬元，台北市政府得知後要漲營運租金，黨產會已向救國團建議，有賺錢應按績效分紅鼓勵運動中心年輕員工，不過救國團卻稱尚需「整體考量」。

黨產會委員呼籲，救國團的問題是基層員工薪水太低，社會普遍認知薪水至少應有3萬元，但救國團給年輕基層員工薪水，僅基本工資至2萬5千元不等，救國團不能只光照顧退休員工，卻忘了「服務青年」。

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