2018-12-19 10:11

〔即時新聞/綜合報導〕時代力量立委黃國昌昨(18)日於臉書發文,表示今(19)日要審監察院預算,今年編列的預算比去年多了超過5千萬,但黃國昌質疑:「本屆監察院到底幹了什麼讓大家有感的事?」

黃國昌指出,2018年通過監察院預算為7億3057萬,而2019年編列預算為7億8823萬,增加了5766萬。「明天要審預算,I can't help but wonder...(我不禁納悶)」、「迄今為止,本屆監察院到底幹了什麼讓大家有感的事?」

黃國昌抱怨,監察院在同意權行使時,承諾要查的弊案完全無消無息,卻又「超光速」指示法院,判決有罪確定的黑道流氓議員李聰祥另為無罪,「倒是超級積極」。

還想看更多新聞嗎?歡迎下載自由時報APP,現在看新聞還能抽獎,共7萬個中獎機會等著你:

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法: http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/