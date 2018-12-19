EAOC拒調解東亞青運主辦權 中市府：盼新市長接力爭取

2018-12-19 09:11

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市2019東亞青年運動會主辦權遭東亞奧林匹克委員會（EAOC）取消後，台中市政府11月正式向位在瑞士洛桑的國際體育仲裁院申請調解，但日前遭EAOC拒絕。市府今日表示，對此感到相當遺憾，未來仍應持續努力，也期待新市長接力爭取，任何可能的救濟管道都不應放棄。

市府法制局長吳梓生表示，台中市於2014年10月取得2019東亞青運主辦權，歷經2任市長、3年多的全力籌辦，一切均符合預期進度，EAOC也曾對市府表示肯定。原定於2019年8月24日至8月31日，將有來自9個國家地區、近2300名運動選手及隊職員參與這場國際賽事，這是首度在台灣主辦的奧會體系運動賽會，是東亞地區優秀青年選手展現實力的絕佳舞台，國人對此均高度期待。

不料，EAOC今年7月在未敘明理由的情況下，單方取消這項賽事，引發國內外譁然。台中市長林佳龍多次強調市府不會放棄，除召開國際記者會發聲，向EAOC提出申復，也由法制局研議一切可能的救濟途徑。在中央經費支持下，市府於今年11月正式向國際體育仲裁院（Court of Arbitration for Sport, CAS）申請與EAOC進行調解程序。

吳梓生說明，國際體育仲裁院位於瑞士洛桑，是國際體壇普遍肯定與接納作為運動紛爭解決的中立機構。市府希望透過這個中立平台，有與EAOC平和協商續辦2019東亞青運的機會，因此向CAS申請進行調解，並經CAS受理。然而，日前CAS告知市府，EAOC回函拒絕接受CAS的調解。

吳梓生表示，市府對此相當遺憾，而由此次研議各種救濟管道的過程，也發現辦理國際賽事應以切實合理的法律文件做為基礎，載明糾紛解決方式，僅有善意及友好關係，不足以保障選手的參賽及城市的主辦權益。

吳梓生強調，市府應持續努力爭取東亞青運主辦權，任何可能的管道都不應放棄，也請市民及全體國人支持市府。新任市長即將交接上任，期盼新市長採取有效的行動，為年輕選手爭取珍貴的參賽舞台。

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