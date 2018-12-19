美參議員共同致信國務卿 要求調查中國干預台灣選舉

2018-12-19 10:16

〔即時新聞／綜合報導〕美國兩黨6位參議員共同署名致信國務卿龐皮歐（Mike Pompeo），要求政府關切中國介入台灣選舉的威脅，呼籲台美密切合作調查，並在必要時做出回應。

共和黨籍外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）、盧比歐（Marco Rubio）與克魯茲（Ted Cruz），以及民主黨籍參議員瑪斯托（Catherine Cortez-Masto）、庫恩斯（Chris Coons）、班奈特（Michael Bennet），將信函送交給龐皮歐、財政部長努勤（Steven Mnuchin）、國家情報總監柯茨（Dan Coats）與聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）。

信件中指出，中國試圖侵蝕世界各地的民主進程和規範，威脅到美國的盟友和繁榮。因此，必須立即嚴肅並認真處理有關台灣選舉受到干預的指控。鼓勵美國與台灣當局密切合作，徹底調查這些指控，並在必要時迅速採取行動，阻止中國在台灣或全球其他地方的這類行動。

參議員們認為，如果要使自由社會繼續蓬勃發展，必須認真對待這些指控，如果這些指控屬實，中國對台灣選舉的干預不僅將影響台灣的未來，也將影響其他中國有意染指的民主國家。

信函指出，正如國務院副助理國務卿巴斯比（Scott Busby）上個月在台灣所說的那樣，在印太地區其他地方發生民主倒退和人權侵犯的時候，台灣是其他國家的重要典範。考慮到所面臨的挑戰，台灣和美國等民主國家應該共同推動，一個不受壓制、審查和剝削，更加光明的未來，這一點非常重要，呼籲美國應該與民主國家並肩作戰，對抗這類試圖侵犯主權與自由的做法。

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