馬英九盼引中客救墾丁 業者：根本搞錯方向！

2018-12-19 08:15

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕前總統馬英九昨到訪國境之南，針對墾丁觀光雪崩問題，強調「我們改善對大陸態度，就會增加很觀光客嘛！」言論引發當地激烈討論，有民眾認為雖不中聽卻是事實，但旅遊業者則批評「沒那麼簡單，台灣對中國客的新鮮感已不再！」

馬英九對墾丁旅遊的「藥方」，有不少業者舉雙手贊成，認為就該配合「九二共識、兩岸一家親」論調，與高雄韓市長重迎中國觀光客，但資深旅遊業者則提出警示，強調「馬前總統絕對是搞錯方向！」

曾旅居中國、長期接待中國觀光客的資深導遊老許說，不只是墾丁，全台的觀光絕對已經無法靠中客了，開放中客觀光10年來，累積超過2千萬中客來台觀光，對於中國來台觀光旅遊人數來說，已趨近飽和（花得起4000人民幣出國旅遊），加上大陸最近一帶一路政策，對於出國旅遊的補助（據說是每人600人民幣），人潮已從台灣轉向東南亞國家，常見泰國或是馬來西亞5天4晚全程住五星飯店團費不到3000人民幣，這個時候還想著靠中客振興觀光，無異是癡人說夢！

另名專營自由行的導遊阿瑞則分析，墾丁需要的不是中國客，是自然生態環境的永續觀光財，沒有遊客會跑150公里以上來逛夜市，沒有遊客會跑150公里以上來住歐洲風格的民宿，更沒有遊客會跑150公里以上來一個受人類文明污染的沙灘享受陽光。

他認為，中客觀光團這10年來基本上都來過了，剩下喜歡台灣想深度暢遊台灣的自由行客，業者該想著自己如何做出自己的特色，才是王道。

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