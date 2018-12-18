「柯韓會」為2020鋪路？ 王義川批兩人都是「肖ㄟ」！

2018-12-18 23:32

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲日前證實了將於明年1月舉行「柯韓會」，外界對於先前「蔡柯會」科文哲對蔡英文態度冷漠，再看這次對於「柯韓會」的態度積極，認為柯文哲圖總統大位之心已經十分明顯。對此，台中市立委參選人王義川批：「這兩人都是『肖ㄟ』！」

日前登場的「蔡柯會」，外界認為柯文哲對蔡英文態度冷漠，兩人會上互動也不多，反觀預計於2019年1月舉辦的「柯韓會」，柯文哲明顯積極許多，不少人認為韓流風靡全台，柯文哲多少還是想多沾點光，炒作自己的聲望，圖大位之心已然顯露。

據《新頭殼》報導，台中市立委補選參選人王義川今天（18日）上華視《Online鍾點讚》上談到此事，直言在他的認知裡，不論是柯文哲還是韓國瑜都是「肖ㄟ」，選舉時不管政策可不可行就亂開支票，自己講得爽，民眾聽得也開心，但是一但當選，一切還是得往務實面看，無法兌現當初開的支票。但王義川認為，柯文哲要想提升全國人民心中的聲量，真的也就只能找韓國瑜合作了。

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