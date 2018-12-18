張麗善小內閣 陳樹欉推辭教育處長

2018-12-18 23:09

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林縣長當選人張麗善本月8日公布小內閣名單，其中教育處長陳樹欉今天發表聲明推辭擔任教育處長，張麗善尊重陳樹欉決定，但希望借重他在教育的經驗及熱忱，邀請他擔任無給職政策顧問召集人。

陳樹欉擔任過公私立國中、高中18年，曾獲2次師鐸獎，麥寮高中校長退休到台中宜寧高中擔任校長至今年7月。

陳樹欉今天以LINE向教育界發表簡單聲明，指因在教育界工作已長達38年，既已退休，家人希望能先沈澱休息，而且年改新制實施有諸多不便之處，昨天晚上在好友的陪同下，面見縣長（張麗善）懇辭擔任教育處長。

準雲林縣府祕書長張志銘表示，張縣長尊重陳樹欉的決定，但為借重陳在教育界的經驗及熱忱，邀請他擔任無給職政策顧問召集人。

張志銘強調，張縣長很重視雲林的教育，她的競選教育白皮書著墨最多，也指示團隊未來要以教育政策優先考量。

至於教育處長人選，張志銘說，將由現教育處副處長林慧蓉暫代，未來會再徵詢各方意見，找到最適合人選。

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