臉書打槍接局長 「大學姐」林筱淇：拜託大家介紹工作

2018-12-18 20:37

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市觀光傳播局長陳思宇以「柯家軍」之姿，參戰台北市立委補選，懸缺的局長一職，由柯文哲競選辦公室發言人林筱淇接下呼聲最高，但林連日對此受訪皆予以否認，今天更在臉書貼文表示「沒有機緣能續留北市府工作」，還寫道：「拜託大家，如果剛好看到覺得適合我的工作，而且工作地點是在台北市或台中市，麻煩請大家不吝告知！」直接打槍接掌局長一事。

林筱淇臉書貼文全文如下：

從11/24選後至今，筱淇擔任時事評論員也好一段時間了。很感謝電視台節目製作單位和主持人不嫌棄，讓筱淇得以在忙碌中快速學習成長。現在，該是筱淇認真幫自己思考下一步的時候了。

一路走來不容易，筱淇在工作上總是盡心盡力不敢懈怠，希望我的工作表現沒有令大家失望。當然，最感謝與感動的是有機會認識各位朋友，甚至得到許多鼓勵與提點。這片土地上比我優秀的人太多，我總是想著我何其有幸，可以得到寶貴機會為台灣付出，同時實現自己的理想與抱負。

筱淇能力不足，沒有機緣能續留北市府工作，但是，這段2018年和柯團隊及大家一起走過的選戰歷程，將成為我人生中難忘的回憶，連同2014年柯團隊和大家共同打造的歷史，一起被我放在心中永遠珍藏。

筱淇的專業在行銷、公關、企管，並非任何工作都足以勝任，但以天下之大，總應能找到合適的工作。我的履歷、YouTube個人頻道都放在臉書自介欄裡，從這些工作記錄，應可清楚看出我過去重要工作軌跡與專業能力之所在。筱淇誠懇拜託大家，如果剛好看到覺得適合我的工作，而且工作地點是在台北市或台中市，麻煩請大家不吝告知！我的Email是：linshiauchi.tw@gmail.com在此先謝過大家了！

除了拜託大家幫我介紹合適工作之外，筱淇也想請大家繼續支持與監督柯文哲市長和北市府團隊，一起讓台北更好！而我也會在遠處，默默為摯愛的台北加油！

未來，筱淇將繼續自信的往夢想前進，努力活出自己想要的生活。

再次謝謝大家！

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