陸委會籲中共放棄政治前提 務實面對台灣民意

2018-12-18 20:24

〔記者鍾麗華／台北報導〕中共總書記習近平今天在「慶祝改革開放40週年大會」，簡短提到兩岸關係，再度重申「一中原則」與「九二共識」，堅決反對和遏制「台獨」分裂勢力。陸委會表示，中共對台政策仍堅持一成不變的政治前提，並沒有得到台灣人民的支持。

陸委會表示，中國在改革開放40年來經濟建設方面取得一定成果，而台灣成熟的民主運作，則成為亞洲及華人世界典範。我們期盼中國的政治改革、公民社會，能有民主進取的發展，相信一個更自由、開放、多元、包容的中國，將可為兩岸關係發展構建新的改革與開放前景。

陸委會強調，兩岸關係和平穩定發展是雙方共同的責任，但中共對台政策仍堅持一成不變的政治前提，並沒有得到台灣人民的支持，更無法改變我們捍衛中華民國主權尊嚴的堅持。

陸委會說，中共雖再三強調戮力新時代的改革開放，但在兩岸關係發展方面，必須正視台海現實，珍惜兩岸交流互動30多年來的成果，我們也呼籲中共當局務實面對台灣民意對中華民國及民主自由體制的堅持，在不涉任何政治前提下與我務實溝通、化解分歧，致力於各自內部治理與發展。

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