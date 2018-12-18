雙城論壇議程今曝光 將簽三項合作備忘錄

2018-12-18 20:10

〔記者沈佩瑤／台北報導〕「2018台北、上海雙城論壇」將於20日在台北晶華酒店登場，上海市常務副市長周波明將率百位成員抵台，北市府今公開論壇議程。今年以「永續的城市 永續的發展」 為主題，並將於會中簽署三項合作備忘錄，分別為「台北市與上海市青少年運動員培養交流合作備忘錄」、「台北市大同區與上海市嘉定區交流合作備忘錄」、「台北市文化基金會台北市電影委員會與上海市廣播影視製作業行業協會交流合作備忘錄」。

在主論壇部分，將由台灣水泥董事長張安平擔任引言人，並將由北市副市長鄧家基與上海市常務副市長周波代表致詞。

隨後則由台北市都發局長林洲民，以「循環經濟在台北市公共住宅建築的實踐」發表演講；上海方部分，則由上海市發展和改革委員會副主任周強演講「發展循環經濟一推進城市可持續發展」，講題圍繞「循環經濟」主軸，各別發表15分鐘演說後，台北市長柯文哲發表10分鐘結語。。

主論壇之後則將分別舉辦「公共住宅與都市更新」、「大健康產業交流」、「文化（主題：文創產業的發展與合作交流）」、「環保及市民服務」等四個分論壇，將由台灣水泥董事長張安平擔任引言人，台北市長柯文哲則發表10分鐘結語，北市府都發局長林洲民、衛生局長黃世傑、產發局長林崇傑、文化局長鍾永豐、環保局長劉銘龍，均會上台演講分享市政成果。

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