6歲左手遭火車輾斷 許育典要助台南更正向

2018-12-18 22:48

［記者劉婉君／台南報導］即將接任台南市副市長的成功大學法律系專任特聘教授許育典，6歲時因遭遇火車事故，失去左手，但他以正向樂觀的態度面對人生，2009年獲得十大傑出青年，未來將協助讓台南變得更正向。

許育典說，許多人覺得被火車撞到是壞事，但他的人生卻因此有了改變。

他說，小時候父母都是挑磚工人，家庭經濟不好，如果不是因為被火車撞到失去左手，無法學功夫，可能就沒有機會讀書了，後來一路靠著申請獎學金，取得公費到德國讀書，成為德國杜賓根大學法學博士。

由於人生一直在辛苦的環境中成長，許育典說，自己一直用正向思考面對，關懷弱勢兒童也一直是他的重點，如今有機會服務故鄉台南，未來會用自己的專長，協助黃偉哲打造台南市成為正向的城市。

同時也希望幫助台南市與大學產生更密切的合作，在醫療、登革熱防治及智慧城市上，努力把大學的資源帶進來。

許育典說，過去法制主要在防弊，但其實法律也可以興利，根據他長期在市府廉政委員會、兒童及少年福利與權益保障促進委員會等單位的觀察，發現公務員常因擔心觸法而不敢做事，他認為在法律沒禁止的部分，行政應積極主動去做，為老百姓服務，建立台南市成為法制城市。

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