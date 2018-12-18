沒臭彈！這位縣長13年前就要迪士尼、摩天輪 仍未兌現

2018-12-18 19:22

〔記者顏宏駿／彰化報導〕高雄市長當選人韓國瑜選舉時曾說「不惜任何代價邀請迪士尼樂園來高雄」，但韓國瑜昨接受媒體訪問時坦承，「要看空間，不是想蓋就能蓋」，被許多網友酸「還沒就職先跳票」。其實，前彰化縣長卓伯源13年前尋求連任時就提出「迪士尼落腳彰化縣」政見，也提出「八卦山摩天輪」計畫，但直到他卸任兩項政見都未能兌現。

「高雄迪士尼」議題近日發燒，彰化縣許多臉書社團和PTT也對此議題熱烈討論，一名許姓網友說，韓國瑜的政見可能抄卓伯源。他說，當年卓伯源就打算在八卦山蓋摩天輪，也打算利用彰濱的土地打造「台灣迪士尼」。

網友回應，這個迪士尼並非「空穴來風」，李登輝總統時代，迪士尼集團就有意來台投資，扁政府執政釋出台糖月眉糖廠200公頃土地，本已「箭在弦上」，但本土遊樂園業者反對，此國際大型投資案便胎死腹中。

網友又說，卓伯源尋求彰化縣長連任時就提出「爭取迪士尼樂園」的政見，地點就在現在的彰濱工業區，無奈迪士尼已經無意願在台投資。

後來馬英九總統上任後，卓伯源真的為「彰化迪士尼」尋求馬政府的幫忙，也獲馬總統允諾將此事轉交行政院交通部協助彰化縣，但迪士尼投資案因時機、大環境、中央及國際環境等因素會影響廠商的投資意願，以致胎死腹中。

但2011年鹿港燈會卓伯源確實與日本東京迪士尼取得合作，包括米老鼠、高菲狗、唐老鴨人偶都前來，讓鹿港燈會彌漫濃濃的迪士尼味。

也有網友加碼指出，卓伯源也曾提出「八卦山摩天輪」的政見，地點就位於八卦山的銀行山附近，此地稱為「銀行山」，就是因為土地持有人均為銀行團，要蓋摩天輪，須銀⾏釋出⼟地或用租賃方式，當時卓伯源曾拜託立法院⻑王金平疏通財政部，希望銀行所有權人能釋出土地，無奈所有銀行均無意願，「八卦山摩天輪」也胎死腹中。

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