司法大改革！憲法訴訟法六大司法革新

2018-12-18 19:42

〔記者楊國文／台北報導〕我國司法訴訟有重大改革！司法院今年三月完成「憲法訴訟法」草案送立院審議，立法院今三讀立法通過，將有六大司法革新，未來大法官除了解釋法條，還可挑戰終審法院的個案判決是否違憲，可進一步保障人民權益。

現行「司法院大法官審理案件法」（簡稱大審法）從一九九三年施行至今，司法院認為聲請釋憲案數量越來越多，類型也日益複雜，大審法已不敷實務操作，因此決定將該法更名「憲法訴訟法」，大法官會議不僅改為憲法法庭，改採全面司法化、法庭化、裁判化，以強化程序正當性，憲法審查更加公開、透明，更是可以針對終審法院的個案進行違憲審查。

此外，新制將合理調降審查案件的表決門檻，也引進美國「法庭之友」制度，同意專家主動來提供意見、更多專業觀點參考；同時，新制也訂總統、副總統彈劾案件的審理規定，不同於一般案件採參與評議的法官人數三分之二以上、同意人數過半數，司法院考量正副總統的彈劾案件因茲事體大、規定須採言詞辯論，參與評議的法官人數，和同意人數均須達三分之二以上，即至少十位大法官。

司法院秘書長呂太郎指出，憲法訴訟法新制的核心精神，就是要求公開、透明、效率，強化程序正當性，並保障人民權利。

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