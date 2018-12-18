行政院南部中心新建大樓 今獲頒公共工程金質獎優等

2018-12-18 20:52

〔記者王榮祥／高雄報導〕行政院南部聯合服務中心新建辦公廳舍大樓工程，今獲頒國內工程界最高榮譽、公共工程建築類優等金質獎，南服預計明年六月進駐新大樓，除可提供優質洽公環境，也可望帶動周邊人氣與商機。

南服中心執行長黃義佑表示，過去近1000個日子以來，從上任之初的地下三樓基地開挖，團隊一步步努力不懈、克服種種困難才把大樓蓋好，並陸續獲得金安與金質雙金獎項肯定，內心既感謝也感動。

南服中心新大樓位於高雄苓雅區政南街6號（輔仁路48巷口處），未來進駐單位包括行政院南服中心、外交部南部辦事處、經濟部南部服務中心、經濟部工業局、智慧財產局高雄服務處、內政部移民署高雄市第一服務站、財團法人海峽交流基金會南區服務處、勞保局高雄市辦事處。

南服中心說明，新建大樓強調關懷公共建設與大自然的協調及和諧關係，也重視工程與土地永續平衡發展、及具備智慧綠建築的設計，施工進度一路保持超前，且各項工程品質盡力做到最好，所以才能獲評審委員們肯定，從21件建築類作品脫穎而出。

頒獎活動今在台北市中油大樓國光廳舉行，由行政院公共工程委員會主辦，黃義佑執行長自工程會吳澤成主任委員手中接獲優等金質獎獎座後表示，非常感謝行政院各級長官多年來的協助與支持，及內政部營建署南區工程處、永大正營造公司、劉建築師事務所、法務部行政執行署、高雄市民政局/工務局/消防局等相關單位的通力合作、共同努力及提供協助，讓所有工程如期如質完成；另外也誠摯感謝各級委員們的督導、建議及審核，讓工程團隊得以持續進步、精益求精、追求卓越。

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