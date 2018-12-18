要一個選得贏的人來 王義川爆林佳龍曾考慮補選

2018-12-18 22:45

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市第五選區立委補選，民進黨王義川今早上台北接受周玉蒄廣播專訪，爆林佳龍曾考慮參加補選「要一個選得贏的人來」，後來則說成立基金會關心盧秀燕市政，做好重返執政準備；國民黨沈智慧中午則與市長當選人盧秀燕前往感謝上週六送1688碗肉羹免費吃慶祝市長當選的陳老闆。

王義川說，前幾天去大坑爬山很多民眾都不知道1月27日要補選，很多人也不知道王義川是誰，所以現在要努力曝光，覺得有機會翻轉，不覺得打不贏。

對於對手沈智慧批評他任內交通亂七八糟，王義川說，沈委員可能比較少在台中，因為她有時候都不在台灣，台中像這幾年iBike做了幾百個站，台灣大道塞車情況也比4年前好很多了，推10公里公車免費，把人請到公車上面去，公車運量從他上任時1.23億到後來1.35億，捷運藍綠及大台中山手線行政院也都核定，這都是他爭取來的。

沈智慧中午與盧秀燕到上週六請吃1688碗肉羹麵的麵攤道謝吃麵，反映有騎士朋友反映下雨時人孔蓋濕滑，滑倒受傷，建議比照台北將人孔蓋做GPS定位並紀錄後全面地下化，盧秀燕承諾會從人民最有感的地方一步步來改善。

盧秀燕也指林佳龍聲稱鐵路高架化是他的政績，但大家都知道鐵路高架化是在胡志強市長就已經拍板定案的，另外過去林佳龍稱捷運綠線可以在2018年11月通車，但通車仍遙遙無期，新市府會承擔起責任，全力督促捷運在安全的前提下盡早通車。

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