洪秀柱喊兩岸和平統一「我們來做」 網友怒轟：叛國！

2018-12-18 22:28

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨前黨主席洪秀柱近期內做出談話，認為執政黨不遵循「九二共識」因此兩岸和平統一之路「政府不做，我們來做」，網友們得知後紛紛痛批她「叛國」，直呼「把蔣中正氣活」。

綜合媒體報導，洪秀柱16日出席「第一屆兩岸和平統一進程研討會」時表示，過去台灣因中國發展不佳才擔心被統一，她稱中國目前已有改善，台灣不該再有此隱憂，呼籲國民黨欲參選2020年總統大選的人士，要把這件事講清楚，不要怕沒選票。

洪秀柱還說，台灣與中國「主權重疊」、「治權分開」，而選總統的人總為顧及選票，無法對此經營長久之計，洪批執政黨不朝「九二共識」發展，難以與中國有深入的接觸與談判機會，因此她與工作團隊將為和平統一做準備。

事件被轉貼至臉書社團「爆政公社」，許多網友相繼砲轟洪秀柱的理念「出賣台灣」，留言指出「蔣介石會被柱柱氣到死了再死」、「想要回歸中國就直接講嘛」、「和平統一勒，傀儡娃娃供三小」、「異想天開，有本事自己去入中華人民共和國的國籍」、「十六年前在嗆國旗是國家，十六年後要統一」、「想被共產黨統一就趕緊過去，不要害人」。

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