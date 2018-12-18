「蔡鄭會」場面愉快 蔡總統妙語如珠

2018-12-18 21:12

［記者謝武雄／桃園報導］相較於蔡英文總統與台北市長柯文哲會面「相敬如冰」；蔡總統今天桃園行可說是備受禮遇，對於記者問及是否比蔡柯會溫暖許多，蔡總統還語帶幽默的說，今天全台各地不是都比較暖和嗎，而在問及黨內派系問題時，還說她旁邊不就是坐了一個新潮流的嗎？兩人互動良好，可見一斑。

比起蔡柯會先到戶外參觀北門，之後才到室內座談，長條型會議桌排排坐，讓氣氛顯得制式；而桃園市政府安排蔡總統桃園行，就可窺見其用心程度，總統到桃園就直接到2樓休息室休息，隨後由鄭文燦陪同進入會場，而在座談時則是以舒適的沙發椅，讓雙方可以放鬆心情，以聊天的方式來談國家大事，因此兩人在座談過程中幾乎是全程面帶微笑。

蔡總統更是全程妙語如珠，當記者問及行政院長賴清德辭職一事，她立刻回應「這一題好像沒有在題庫裡面」，而對於桃園市政府提及八大建設問題，蔡總統除安排行政院政務委員張景森回答外，也強調市府重大建設就是她在地方政見，會安排中央、地方建立溝通管道，表達力挺鄭文燦之意。

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