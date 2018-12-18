林佳龍力挺王義川選立委 進國會守護台中交通建設

2018-12-18 21:56

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中巿第5選區（北區、北屯區）立委補選，民進黨徵召的參選人王義川昨成立臉書粉專，台中巿長林佳龍今（18）日即透過臉書PO文力挺，希望阿川局長能進到立法院，守護台中交通建設，「相挺阿龍的朋友，請一定要支持阿川！」

林佳龍表示，阿川、王義川是佳龍的交通局長，身為台大土木交通博士的他，懂交通建設，更清楚台中交通發展需要的中央協助。現在，阿川投入明年1月27 日的立委補選，請大家幫忙宣傳、推薦，讓新秀前進國會，用專業為台中發聲！

他說，4年來，阿川主政的交通局讓台中捷運綠線順利展開試運轉，曾被放棄的捷運藍線更起死回生，全線包含延伸到台中港，今年已經通過行政院核定，山手線等軌道建設計畫，也在他的努力下穩健前行。

林佳龍也說，除了軌道，交通局推動iBike369提前達標，台中的iBike已經超過300站，提供9000輛公共自行車；台中的公車終於開進偏鄉，公路系統也更加完善，包含爭取台74線連接國道1號、爭取台74線增設匝道，調撥虹揚橋尖峰時段車道。

「阿川有行政歷練與專業，也年輕、有想法、有衝勁，擔任立法委員為民喉舌，再適合不過。」林佳龍強調，未來包含山手線、捷運藍線，許多交通建設都需要中央的支持與協調，過去阿川在交通局努力規劃、爭取，接下來他更將前進國會守護台中交通建設。

林佳龍懇請大家，1月27日北屯北區立委補選，將您的一票投給準備充足的專家，將您的一票投給有熱情的新人，讓王義川繼續為台中努力！

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