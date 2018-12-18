網友狂酸迪士尼「未上任先跳票 」 韓國瑜這樣說...

2018-12-18 20:42

〔即時新聞／綜合報導〕準高雄市長韓國瑜在選前曾發豪語，「要不惜一切代價邀請迪士尼來高雄」，但17日卻改口強調，「迪士尼不是想蓋就蓋，沒有那個空間蓋不出來」，此話遭網友狂酸「還沒上任就跳票了」。對此，韓國瑜今（18日）回應表示，是否兌現政見待他上任再說，請大家耐心等候「不要急」。

韓國瑜今年5月在國民黨高雄市長初選辯論會豪氣的說，「我如果當高雄市長，我會拜託市議會，我們不惜任何代價，一定要盡情邀請迪士尼樂園來高雄。」但他昨天被媒體問及此事時，卻改口說「那個地方要看空間，不是想蓋就蓋，好不好，沒有那個空間蓋不出來，迪士尼那旁邊要有1億人口的市場，那現在台灣只有2300萬人，未必能夠達成。」

韓國瑜改口的言論遭網友狂酸政策跳票，「自我打臉的速度真快」、「還沒上任就狂跳票，高雄人優質選擇」。

綜合媒體報導，韓國瑜今受訪時再被媒體追問此事，他突然話鋒一轉表示，已接觸許多國際級影視產業，也有國際級影視巨星要來高雄，「最後會不會兌現，請大家耐心等候」。但現場媒體仍不斷追問迪士尼、愛情摩天輪與愛情產業鏈等相關進度，韓則直喊自己根本還沒就職，希望大家不要這麼急。

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