台南、彰化、金門3席區域立委 明年3/16補選投票

2018-12-18 18:06

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中選會今（18）日召開委員會議，通過第9屆立委台南市第2選區、彰化縣第1選區、金門縣選區缺額補選投票日期，訂於明年3月16日（星期六）舉行投票。

中選會表示，今年九合一選舉，台南市第2選區立委黃偉哲當選台南市長、彰化縣第1選區立委王惠美當選彰化縣長、金門區域立委楊鎮浯當選金門縣長，依法應於今年12月25日宣誓就職，各該選舉區立委補選，依法應在明年3月24日前完成補選投票。

中選會指出，為訂定補選投票日期，已於12月12日邀集教育部、台南市、彰化縣、金門縣選委會召開協調會議會商。

中選會說明，考量明年3月9日至10日，將舉行「108年專門職業及技術人員普通考試導遊人員、領隊人員考試」，3月9日又將舉行「108年度高級中等以下學校及幼兒園教師資格考試」，不宜訂為投票日期。

中選會提及，明年年2月2日至2月10日為農曆春節期間，2月23日（星期六）為補行上班日，2月28日至3月3日為和平紀念日連假。投票日期如訂於2月16日或2月17日，候選人競選活動期間將與農曆春節連假期間重疊。

若投票日期訂於2月24日，編造選舉人名冊依法應於2月4日完成，該日適逢農曆除夕，考量農曆春節、民眾連假安排及競選活動期間不宜與農曆春節連假重疊等因素，明年2月的星期六、星期日均不適宜訂為投票日期。

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