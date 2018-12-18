「憲法訴訟法」今三讀 民進黨團：司改重大里程碑

2018-12-18 19:38

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院今三讀通過「司法院大法官審理案件法」，未來該法將更名為「憲法訴訟法」，對此，民進黨黨團稍早召開記者會指出，今天是歷史性的一刻，也是司法改革史上的重大里程碑，相較於25年未修改的舊制，新制更加透明、公開，除了完備憲法法庭的訴訟程序，對於人民的保障也更為完善。

民進黨黨團總召柯建銘表示，本草案通過要感謝所有人的集體合作，不管各黨各派及司法院，大家有共同的理念，落實司法改革，對人權保障加碼，這是最重要的精神，「大審法」自1993年修法至今已有25年，中間6進6出立院，過去他也曾參與此草案的審查，今天終於看到歷史性的一刻。

柯建銘說，憲法訴訟法的特色，最大重點是「憲法法庭」，引進「裁判憲法制度」，所有裁判書上的見解，只要有違憲之虞都可聲請釋憲，這是司法改革大家共同期盼的到來，至於修法的重點，首重公開、透明，民進黨所提的版本是最完整的，藉此讓司法贏得民眾信任，這是很重要概念。

民進黨團幹事長李俊俋指出，今天是司法改革另一重大里程碑，草案經6進6出立院，靠大家的努力完成三讀，修法重點在於透過憲法訴訟程序保障人民基本權利，過去大法官解釋是法理討論，是人民權利的最後一道防線，卻跟人民接觸並不多，草案修正後透過訴訟程序保障人民權益，也更加公開透明。

李俊俋說，草案通過也回應司改國是會議跟人民期待，希望大法官做到最公開透明，不受理釋憲案需附裁定理由，也要列出參與法官的姓名、見解，判決書也一樣，過去每年釋憲案僅10幾條，相對於其他民主國家是偏少的，民進黨所提版本清楚告訴大家，如何利用憲法訴訟法保障人民權益。

立院司法及法制委員會召委、民進黨立委周春米表示，今天是歷史性的一刻，是司法改革的重大突破，憲法訴訟法三讀通過，身為司法人的她躬逢其盛，備感榮幸；本次修法做了大幅度的變革，由鬆散的35條條文，增加為架構嚴謹分明的95條條文，並將「司法院大法官審理案件法」更名為「憲法訴訟法」。

此外，大法官決議由傳統的「會議」形式，改革為具有司法審判性質的「憲法法庭」進行審理；決議結果的性質也由「大法官解釋」改由「判決」；而其中最大的突破，在於人民可以就「個案」聲請大法官宣告違憲；立委聲請釋憲的門檻，也由3分之1降低為4分之1，保障少數黨進行救濟的管道。

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