立院盼明年1/10審完總預算 傳賴清德當天率內閣總辭

2018-12-18 18:18

［記者陳昀／台北報導］立法院長蘇嘉全今天下午主持黨團協商時指出，希望各委員會下週完成相關部會預算案初審，讓朝野黨團順利協商，希望於明年1月10日完成中央政府總預算案審查並休會；由於先前曾傳出行政院長賴清德總預算審完後將請辭，蘇一席話引發聯想，今天也傳出1月10日就是賴率內閣總辭的日期。

蘇嘉全下午主持立法院黨團協商，研商「中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算案」相關事宜，蘇嘉全在會中指出，這會期是預算會期，希望儘速完成前瞻、總預算案，若還有餘力處理其他法案，再來另做處理。

今天的黨團協商為商議流程，還未進入實質預算審查，朝野協商決定於21日上午10點前將前瞻2期預算提案送至財政委員會彙整，以利25日協商。蘇嘉全說，現在大家對前瞻的提案如果沒有杯葛，應該都是理性看待，希望最慢12月28日院會就可以處理前瞻。

協商過程中，蘇嘉全提醒，目前還有6個委員會還沒送出中央政府總預算報告，必須送出後才能協商，因為2月初就是農曆新年，希望「明年1月10日左右審理完成」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/