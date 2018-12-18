花蓮縣長就職預算235萬全台第一 網諷：王室登基預算

2018-12-18 21:29

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委段宜康今（18日）在臉書指出，新任縣市首長將在25日就職，全台就職典禮預算編列最多的並非備受關注的高雄市，而是花蓮縣，前縣長傅崐萁在去年編列235萬元，讓甫當選花蓮縣長的夫人徐榛蔚風光就職。對此，有網友就嘲諷，「花蓮王這預算是王室登基的預算吧」。

段宜康表示，每個縣市政府處理「就職典禮」經費的方式不同，但預算都是去年就編好的，編列預算的縣市很少編到100萬以上；實際花費可能就更少了。像台南市、桃園市、高雄市都不到百萬，台北市更只編了35萬元。

段指出，全台編列交接典禮預算最高的是花蓮縣，去年傅崐萁為了今年徐縣長就職，就大手筆編了235萬，代理縣長團隊再怎麼節制，也已經被花掉130萬了。照這樣支出的速度，還不知道還要揮霍多少才算誠意？他嘲諷傅崐萁與徐榛蔚，「全家就是你家，你家就是我家。」

網友見狀紛紛嘲諷，「花蓮台東都快成世襲王國了」、「又不是自己的錢，當然爽爽花啊」、「花蓮王這預算是王室登基的預算吧」、「傅家縣」、「縣長做到會被捉去關，本是天大的恥辱，然就是有人卻高興自在，太可恥了」、「花蓮王加冕典禮，多花點，正常啦」。

花蓮縣政府民政處澄清指出，編列235萬是包括縣長及13鄉鎮市長的就職典禮費用，目前縣長的就職花費合計執行123萬元。

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