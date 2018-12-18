大法官會議改制為憲法法庭 立院三讀通過

2018-12-18 17:26

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院院會今三讀通過「大法官審理案件法修正草案」（下稱大審法），未來該法將定名為「憲法訴訟法」，將大法官會議改制為憲法法庭，引進憲法審查制度，把大法官憲法審查效力擴及於個別的終審裁判，等於是建立第四審制度，草案並增設專章，完備總統、副總統彈劾制度；新制將於公布後3年施行。

立院院會今協商司法院函請審議的「大審法修正草案」，針對14日協商後所保留的最後6條條文進行處理；對此，民進黨審慎以對，不但發出甲級動員令，並於協商前1小時即開會討論；最終，保留的6條條文經表決後，均照民進黨所提的修正動議通過。

新制憲法訴訟法第1條規定，司法院大法官組成憲法法庭，審理案件包括法規範憲法審查及裁判憲法審查案件；機關爭議案件；總統、副總統彈劾案件；政黨違憲解散案件；地方自治保障案件，以及統一解釋法律及命令案件。

本次修法重點，包括以「憲法法庭」取代「大法官會議」，將審理程序更加接近法院審理一般案件時的訴訟程序，且審理結果不再是解釋，而是裁判，全面司法化、法庭化、裁判化；建立「裁判憲法審查制度」，審查範圍擴及於法院確定終局裁判，且大法官可針對個案進行具體違憲審查，避免人民權益遭受侵害。

此外，為提升審理案件效能，調降憲法審查案件的表決門檻，並採主筆大法官顯名制；完備總統、副總統彈劾制度，明定被彈劾人得選任辯護人為其辯護，採必要的言詞辯論，應有大法官現有總額4分之3以上出席，並有3分之2同意。

大審法修正通過後，新制運作應有充分的人力配置及增額，涉及中央政府機關總員額法修法部分，立院已請行政院整體考量司法院及所屬機關增加員額的需求，儘速配合修法；此外，新制運作所需經費預算部分，立院也請司法院妥為規劃編列支應。

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