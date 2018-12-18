2020從「國境之南」出發？ 馬英九：我要好好想一想！

2018-12-18 18:13

首次上稿 17:22

更新時間 18:13

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕前總統馬英九今南下恆春半島，參拜當地三家知名廟宇，並參訪《海角七號》電影景點「阿嘉的家」，全程都有粉絲簇擁拍照，讓他笑的合不攏嘴，也不正面回答再戰2020的問題，但對於墾丁觀光雪崩，他則強調「我們改善對大陸（中國）態度，就會增加很多觀光客嘛！」面對媒體不斷追問此行跟2020總統大選有沒有關聯？他笑答：「總有一天到那個時候嘛！」

談墾丁觀光 馬英九：「改善對大陸態度」就會增加觀光客

馬英九中午一路「南漂」，在枋山短暫用餐後，先前往車城福安宮參拜，緊接著到關山福德宮，最後則到恆春鎮中心的天后宮參拜，關心天后宮明年建廟140年的活動，並遊興大發地走到附近的《海角七號》電影景點阿嘉的家參訪，由立委蘇清泉、新科屏縣議員盧玟欣等地方人士陪同，全程笑容滿面，看得出心情極佳。

參拜天后宮過程，馬英九突然展現對媽祖的豐富知識，一口氣出了近十道題目給現場民眾有獎徵答，從簡單的媽祖名字「林默」，到媽祖何時被封天妃、天后、今年幾歲等難題，他都能倒背如流，令現場信徒們印象深刻。

面對現場媒體不斷追問「國境之南出發」跟2020（總統大選年）有沒有什麼關係？他笑答：「總有一天到那個時候嘛！」對於許多2020年參選總統的民調，都有提及他的名字，他仍避重就輕笑答：「我要好好想一想！」

雖然不願正面回答2020年參選意願，但馬英九對於墾丁觀光「雪崩」，他則建議「我們改善對大陸態度，就會增加很多觀光客嘛！」看的出與他執政時期大量開放中國觀光客的策略並無二異。

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