台南24里長集體退黨 黃偉哲：盼相忍為黨

2018-12-18 16:56

［記者劉婉君／台南報導］台南市傳出安南區有24名里長因不滿台南市議會民進黨黨團正、副議長選舉，集體退黨抗議。準台南市長黃偉哲今天對此表示，民進黨就像母親，同志像兄弟姐妹，為了一位不喜愛的兄弟姐妹離家出走，讓母親情何以堪，希望大家相忍為黨。

台南市議會民進黨團日前決定由市議員邱莉莉及郭清華代表參選議長、副議長，引發力挺現任副議長郭信良的基層不滿的聲浪。

黃偉哲表示，對政黨有愛的話，不需要為了出線的人不是你所鍾愛的那位同志，就要離開，黨是大家創造的，庇蔭我們從政之路，不管是基層的里長或是中高階幹部、議員、立委，希望都留在黨內，好好打拚。

而對於正、副議長選舉風波逐漸擴大，外界有換人的聲音，黃偉哲說，黨有黨內的體制，如果換人的話，是否又會有另一批人退黨，「那要再換誰？換我嗎？」他說，黨有黨的規章制度，如果一切都遵循制度，就不要因為人選不是自己支持的人就以清算的舉動，傷害了我們自己的母親、自己的政黨。

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