團結最重要！ 蔡英文：派系不是民進黨的一切

2018-12-18 16:43

［記者謝武雄／桃園報導］蔡英文總統今天下午到桃園舉行市政座談會，媒體詢問蔡總統對黨內派系看法；蔡總統說，每個派系怎麼定義，經常連派系的人都搞不清楚，無論怎麼去定義派系，但最重要的是每個做黨員的人對黨都有一份責任，有共同目標，大家還是會團結在這個目標下。

蔡總統還幽默的表示，她旁邊不就是坐了一個新潮流的嗎，還問鄭文燦還是不是屬於新潮流；隨後她說，外面總以派系角度看民進黨，但派系不是民進黨的一切，至於每個派系怎麼定義，連派系的人都搞不清楚，所以我常常搞不清楚鄭文燦還是不是新潮流派系。

鄭文燦也提到，他和黨內6位中生代共同推舉卓榮泰參選黨主席，重點是超越派系，告訴大家黨是大家的，要共同承擔，未來卓榮泰還是要經過黨內洗禮，由黨員派選產生黨主席；而執政表現要好，要像一個團隊，要將派系感受、個人利害放到零，這就像一條船，船沉了就什麼沒用呢，所以大家要共重承擔，責任不單單在總統身上。

最後鄭文燦開玩笑表示，全台灣最不好做的政治工作就是當民進黨黨主席，從升斗小民到媒體記者、甚至對岸人民都可以開罵；如今最重要的工作就是要共同承擔責任，怎樣對黨最好，就好像他擔任市長則是如何做好市政工作為唯一考慮，市政團隊成敗高於個人、派系。

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