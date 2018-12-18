大選後首次 國防部證實共軍多機2艦今擾我外海

2018-12-18 16:21

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國解放軍軍機、軍艦今日再度現身台灣周遭海空域！國防部稍早證實，中國轟6、運8、蘇愷30等各型機多架，今日上午自中國廣東省惠陽等基地陸續出海，飛經巴士海峽朝東南航向西太平洋後，循原航線飛返駐地，進行遠海長航訓練活動；另中國作戰艦2艘亦於我國東南防空識別區外西太洋海域航行，判係配合空中遠海長航訓練。

國防部除發布訊息，更公布我方軍機拍攝的中國「轟-6」轟炸機照片。

國防部強調，中國機、艦活動全程，國軍均依規定運用聯合情監偵，並派遣機、艦監偵掌握與應處，確保我國空域與海疆安全，期間並無異常情形，請國人安心。

這也是公開紀錄之中，中國解放軍自今年6月以後再度派軍機近台，但對於這2艘作戰艦的型號、艦名，國防部並未公布。

根據國防部智庫「國防安全研究院」日前提出的「中共政軍發展評估報告」內容顯示，中共去年底舉辦「十九大」以後的軍機活動，共有20次「繞台」紀錄，另有3次在台海貼近中線巡弋。而最後一次有紀錄的中國軍機「繞台」行動，發生於今年6月4日，一架「運-9」電偵機從宮古海峽南下繞台。

「中共政軍發展評估報告」也評析，中國自2013年7月起，派「運-8」預警機、「運-9」電偵機執行遠海長航飛行訓練，去年至少有12次在台灣東部空域外圍飛行，期間更加入打擊能力可達關島的「轟-6K」轟炸機，拒止美軍介入此區域爭端的意圖明顯。但今年6月起暫停在台灣本島周邊飛訓，引發關注。

國防部長嚴德發今年10月曾在立法院外交及國防委員會答詢表示，國軍無時無刻多元掌握敵情，台灣敵情仍很嚴峻，縱使中共6月以後沒有遠海長訓，但針對性演訓仍存在，更不代表後續沒有遠海長航，國軍會針對區域和平繼續固守。

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