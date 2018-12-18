擴建左營軍港影響漁民生計 綠委邱志偉凍結海軍5億元工程預算

2018-12-18 17:56

〔記者蘇福男／高雄報導〕海軍「威海計畫」將在左營二港口進行擴建工程，108年度預計編列20億元，考量該擴建案完工後，將直接衝擊蚵仔寮漁港漁業權，立委邱志偉為維護漁民生計，審查海軍司令部預算時，提案凍結左營二軍港擴建工程預算5億元，待海軍與當地漁民達成共識才同意解凍。

邱志偉表示，國防安全與漁民生計同等重要，今年8月於梓官區漁會召開工程說明會上，便一再重申海軍應持續與蚵仔寮漁民溝通，並進行方案影響評估，針對漁場範圍限縮、漁獲量規模減少及漁民作業安全提出報告，並依此提出油料補償、漁港南北堤延伸等軍民雙方皆可接受的補償辦法，為敦促海軍積極作為，才提案凍結海軍工程預算。

目前海軍左營基地僅有一處船舶進出口，戰時一旦受到封鎖，將嚴重影響海軍戰力，因此亟須擴建二軍港，以提升艦艇進出港口機動性，完工後，萬噸大型軍艦將可進駐停靠，利於友邦協守。

但左營二軍港擴建工程預計興建1500公尺離岸長堤，由於蚵仔寮漁船多屬3海浬內的近海漁撈，離岸長堤完工，漁船必須繞道才能到達漁場，將徒增油耗及時間成本，另艦艇水流、離岸堤反作用所造成的波浪，都將增加竹筏翻覆可能性，影響漁民作業安全。

海軍左營二港口擴建工程自2006年規劃到2025年完工，共計編列330億元預算。

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