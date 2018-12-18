護航陳思宇 議員爸：真的是「正」二代！

2018-12-18 17:10

〔即時新聞／綜合報導〕台北市觀傳局長陳思宇代表柯家軍投入立委補選後，酸對手都是「連勝文們」，並說自己是政二代，引發熱議。今天陳思宇的父親、台北市議員陳建銘在臉書為女兒護航，大讚女兒真的是「正」二代！

台北市議員陳建銘今日在臉書PO出一張女兒陳思宇小時候的照片，並大力誇讚「真的是『正』二代」。話鋒一轉，強調出生並非由女兒決定或選擇，「就算她再努力也無法擺脫二代名稱！」並提問「何謂政二代？父子？妻女？兄妹？老闆助理？派系傳承？那全台90%都是政二代了。」

陳建銘又指，應該關心的是為甚麼傳承？是為了「家族利益傳承？財團利益傳承？派系利益傳承？還是為民謀福利、為民爭權利的傳承！」最後強調服務地方從不營私、不苟且，可以接受社會公評，並自嘲地說「很少當民代當到賣家產的」。

此文引發眾多支持，有網友留言表達，「推議員！無從選擇出身，但要秉持正道，心存善念盡力而為」、「會做事就好，管你第幾代！加油！」但也有人質疑，「連勝文們」是你的寶貝女兒先提出來的，做人還是厚道一點。

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