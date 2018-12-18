卓榮泰：黨的改革不留情分、沒有上限

2018-12-18 17:19

〔記者何玉華／新北報導〕參選民進黨主席補選的行政院秘書長卓榮泰，今（18）日下午拜會新北市議會民進黨團，除了宣導豬瘟防疫問題，他也提到堅信不貼標籤、不出惡言的信念，對於外界對他「保皇黨」的質疑，卓榮泰說，不要再貼標籤了，從事黨的改革是不留情分，沒有上限的，唯有如此，才能走出1124的陰霾。

卓榮泰說，選戰才開始幾天，就被貼「保皇黨」標籤，是有點遺憾，但他會盡量撕掉，強調黨的改造是不留情份、沒有上限，未來黨務的改造，包括人事、路線、中央與地方的聯繫管道等，都要讓人民看見民進黨正朝一個新的方向發展、呈現新的面貌，否則，內部做任何競爭，都是多餘的。

卓榮泰表示，民進黨的黨主席是誰並不重要，重要的是台灣要有什麼樣的執政黨?民進黨就要展現執政黨的氣勢，取得人民的信賴。他強調，改革是腳步的問題、是節奏感的問題，要有快有慢，2000年是少數執政，必須衝撞，是「動盪中平衡，衝突中進步」；現在全面執政，可以利用國會的充分討論，實現理想，因此，必須在務實中來改革，平穩中來進步，才能贏得廣大人民的支持。

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