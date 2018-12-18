就職預算235萬全台最高 段宜康籲徐榛蔚「踹共」

2018-12-18 16:36

〔記者彭琬馨／台北報導〕新任縣市首長將在25日就職，民進黨立委段宜康今受訪時表示，各縣市編列的就職典禮很少編列百萬以上，只有前花蓮縣長傅崐萁去年編列235萬元，讓甫當選花蓮縣長的夫人徐榛蔚風光就職，目前已經支應130萬元；段宜康呼籲接任縣長的徐榛蔚向外界說明，為什麼要花納稅人這麼多錢。

段宜康今下午受訪時說，各縣市、直轄市政府編列的就職典禮預算，有的編列在局處、有的則是分開編列，但加總起來大約是50萬元不等，台南市、高雄市、桃園市都不到百萬，台北市則僅有35萬元。

段宜康說，高雄市長當選人韓國瑜就職場面大，聽說有兩萬人要參加，他問高雄市政府，核定的經費為98萬元，若有超過部分，必須由新任市長支應。

段宜康也說，花蓮縣是全台就職典禮編列預算最高的縣市，傅崐萁替徐榛蔚大手筆編列235萬元，他說，代理縣長團隊再怎麼節制，也已經被花掉130萬了，照這樣支出的速度，還不知道還要揮霍多少才算誠意？

段質疑，如台北市長柯文哲、台南市長當選人黃偉哲都說要辦最簡單的就職，費用不超過50萬元，為什麼小小的花蓮縣要花這麼多錢，「我們不了解」。

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