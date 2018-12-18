中國統戰有3招 國防部智庫建議因應拆招...

2018-12-18 15:47

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國持續對台文攻武嚇，亦要求我國接受「九二共識」前提，中國國家主席習近平今日則重申，堅持一個中國原則、九二共識、反對「台獨」。對於「統戰」威脅，國防部智庫「國防安全研究院」近日公布的「印太區域安全情勢報告」，點出中國三個統戰作為，分別為「推進兩岸經社融合」、「區別官民朝野分化台灣」及「片面改變兩岸現狀」。

報告也警告，如我未能在戰略層面，提一套整體性政策因應中國統戰，未來中國在台影響力只會持續增加，侵害我主體性及其民主。

事實上，對於「九二共識」和主權爭端，陸委會主委陳明通昨日在立法院表示，「九二共識」的內容已越來越離譜，無法成為兩岸基礎；中國國家主席習近平今在中共「改革開放四十週年慶祝大會」重申堅持「一個中國」原則和「九二共識」，並堅決反對和遏制「台獨分裂勢力」。

國防安全研究院近日發布的「印太區域安全情勢報告」點出中國三項統戰作為。「 推進兩岸經社融合」部分，報告指出，中國已自「經貿交流」向「社會交流」延伸，加強與台灣基層一線和青年一代交往交流的「一代一線」，代表中國從過去單方面「讓利」，進而強調精神思想融合。除降低台灣學生以學測成績赴中就讀大學門檻，也推動「對台31項措施」、加強各項交流。由於兩岸經濟融合程度高、社會融合低，加上政治方面存意識形態，中國加強對台「鋭實力」作為，試圖減輕台灣民眾對中國負面觀感。

至於「區別官民朝野分化台灣」作為，報告示警指，兩岸關係受美中關係變動，使我國受中國更強烈打壓，中國仍採「兩手策略」，打壓我國際空間、機艦繞台威脅同時，也提出「對台31項措施」、「港澳台居民居住證」單邊作為，中國更企圖以「區別對待」方式，分化我民眾與政府。

報告舉例，中國國台辦今年6月稱，我國斷交潮、解放軍機艦繞台是回應行政院長賴清德「務實台獨工作者」論述，而非針對台灣人民，並分化台灣政黨，符其「聯合次要敵人，打擊主要敵人」作法。

另，中國也別於過去在台灣選舉期間轉趨低調作為，反增加今年九合一選舉介入動作，例如我調查局已揭露中國金援台灣選舉的情報，此外，中國也加強網路釋放假消息等介入選舉，企圖在網路上操作風向影響選情。

「片面改變兩岸現狀」部分，國防院報告認為，中國打壓台灣目的、效果有三，其一為向世界政府、人民持續推行中國「一個中國」原則，讓各國提到台灣時自然聯想「是中國的一部分」；其二，中國除宣示台灣國際空間需在中國同意下進行，更警告我未承認「九二共識」，兩岸關係只會更差；第三，美國今年對台一連串友好舉措，使中國加強對台打壓與報復，從法理上在國際嚴格對中國民國「去主權化」，懲罰疑有台獨言論行為的藝人或企業，對國際則透過「不對稱懲罰」強制更改台灣名稱，形塑國際對「中國台灣」認知。

報告示警指，綜觀近年中國對台統戰手段，除公開示好、交流、威脅，更多是檯面下操作，藉由台商、交流團體、我社會菁英，藉由台灣媒體、企業、網路試圖影響台灣政經、社會。而站在中國角度而看，對台統戰已取得階段性成果。

報告呼籲，我國政府雖依各部會權責分別因應、回應，但仍待有效統合，若台灣未能在戰略層面提出一套整體性的政策，因應中國統戰，未來中國在台影響力只會持續增加，侵害台灣的主體性及其民主。

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