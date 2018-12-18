不認輸給柯P！丁守中喊選舉作弊 網友轟：鬧夠沒

2018-12-18 18:17

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨台北市長候選人丁守中在這次選戰中敗選，但他卻不願承認選舉結果，先後提出驗票、選舉無效之訴。他今天又說不認為輸給對手柯文哲，因為選舉「章魚哥」士林區天玉里開票向來很準，這次是因為作弊才不準。

綜合報導指出，丁守中今天接受廣播專訪表示，台灣政治文化就是「等你贏了大家全部吹捧，你輸了就酸言酸語」，他說，已經習慣冷暖、政治現實。但他又強調，不認為輸給柯文哲，丁接著連說三次，「天玉里章魚哥是很準的」、「這次是作弊才不準」！

丁守中認為，姚文智得票數從晚上7時後就不成長，就是因為邊投票邊開票，網路又瘋傳「救阿北」，才讓他輸掉選舉。

丁守中說，他提出驗票及訴訟是要爭一個司法公道，他希望自己是「最後一個受害者」。他更表示，如果還是立委，就會提案要求投票規則應規定明確。他也提到，老婆溫子苓說如果他還要再選一次就要離婚。

不過丁守中的言論卻被網友罵翻，「還在崩潰！」、「鬧夠沒阿...歹戲拖棚耶。」、「輸不起。」、「以後是不是開天玉里的就好？」、「去選天玉里里長啊！」

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