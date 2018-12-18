促轉會「去蔣化」爭議 卓榮泰：人民很難說好

2018-12-18 15:23

〔記者何玉華／新北報導〕行政院促轉會為清除威權象徵，提出5項具體原則，引起外界去蔣化的質疑，參選民進黨主席的行政院秘書長卓榮泰，今天下午拜訪新北市議會民進黨團後受訪表示，不該在此時讓社會產生質疑，就這件事情（旨去蔣化）是「想的不夠好、做得不夠好，所以人民很難說好」。

卓榮泰表示，他今天到新北市議會黨團拜會，主要是行政院長對防疫做了重要的宣示，新北市距離近，可以用最快的速度，把行政院重要的政策，拜託地方議會來協助，這是最快、最有效的方式；另外，黨團成員關心黨的未來跟走向，他也作了一些答覆。

卓榮泰事後受訪，媒體提到最近促轉會引起的去蔣化爭議，卓榮泰表示，就他了解，這是內部研議的事項，但無論如何，不該在此時讓社會產生質疑，就去蔣化這件事，是促轉會「想的不夠好，做得不夠好，所以人民就很難說好。」

卓榮泰說，這件事讓他想到前幾天行政院發了一個文給所有部會，希望明年的新措施跟人民負擔加重、程序繁雜有關的，都要重新檢驗，甚至要報行政院知道，才能去執行，這才是對人民負責的。

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