鄭文燦會蔡英文 提出桃園8大計畫爭取中央支持

2018-12-18 15:09

［記者謝武雄／桃園報導］蔡英文總統六都之旅，今天下午到桃園會晤桃園市長鄭文燦，這也是蔡總統第2站行程；副市長游建華簡報時，也將桃園現階段所需，包含航空城、軌道建設等8大建設計畫向總統簡報，積極爭取中央支持。

游建華說，現階段對桃園市最重要的是桃園航空城計畫，今年3月27日內政部都委會通過蛋黃區及蛋白區一期都市計畫，目前進度已開始進行地上物查估作業，其次則是三心六線軌道建設，包括機場捷運營運狀況，目前日運量達7萬人次，另桃園鐵路地下化基礎工程動工、捷運綠線動工及其棕線捷運、三鶯線延伸到八德、綠線捷運延伸到中壢火車站等軌道工程，形成北北桃1小時軌道生活圈。

其他重要施政包含位於青埔特區的桃園會展中心，因為新竹以北是台灣高科技區塊，需要會展中心，希望行政院盡速核定綜合規劃報告，總金額61億元；另桃園市立美術館總經費30億元，爭取中央補助16.3億元；桃園流行音樂劇場設在現有的航空城願景館，盼能爭取中央全額補助31億元。

游建華說，桃園是全國唯獨沒有國家風景區縣市，因此積極爭取北橫風景區生態旅遊亮點計畫，期盼申請北橫為國家級風景特定區，並爭取中央補助4億元，發展北橫觀光軸帶；而去年和今年的農博活動頗獲好評，希望農委會與桃園市共辦明年的農博，盼中央補助2億元；最後則是桃園市社會住宅興建計畫，已有10處開工，將再爭取中央補助6億元，進行後續興建計畫，預計1、2期將有12000戶社區。

隨行的行政院政務委員張張景森也就8大建設內容逐一回答，其中航空城部分，行政院設有推動小組，明年進入地上物查估、第三跑道環評也可定案；至於三心六線部分，兩條延伸線部分會儘快核定，另軌道建設都會納入前瞻，經費不是問題；會展中心部分，政府在北、中、南各設1個，未來北區的設在桃園青埔，未來會從從設定地上權方式進行。

至於美術館爭取中央支持部分，由於桃市府上週才將全案送行政院，目前還在研議，至於流行音樂劇場已經核定，希望儘快動工；北橫國家風景區部分可以請交通部再檢討，對相關風景區設施也可提供補助；2019年農博部分，因農委會刪減保留預算達15億元，造成預算拮据，但會請農委會優先補助桃園。

最後則是社宅計畫，行政院看得到桃園的努力，特別是社會住宅可以看到桃園努力，1、2期12000戶，數量相當可觀，行政院也樂觀其成。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/