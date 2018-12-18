南市小內閣再公布9人 成大教授許育典任副市長

2018-12-18 14:42

〔記者劉婉君／台南報導〕準台南市長黃偉哲今天宣布最新一波小內閣人事，包括8位局處首長與1位副市長，其中有將近一半來自學術界，3人為留任，副市長由成功大學法律系特聘教授許育典出任；至於第2位副市長將是女性，有經濟專長將協助拚經濟。

黃偉哲今天公布的名單，新任的有副市長許育典、地政局長陳淑美為崑山科大教授、環保局長林淵淙為中山大學環工所長、觀旅局長陳信安為嘉南藥理大學觀光系助理教授、社會局長為高雄市衛生局長黃志中，新聞處長為資深媒體人劉怡伶。

留任的則有財稅局代理局長沈盈如、消防局長李明峯、衛生局長陳怡。

50歲的許育典為德國杜賓根大學法學博士，專長憲法、行政法、教育法、文化法等，曾任成大社會科學院院長，2009年當選第47屆十大傑出青年。他目前也是台南市廉政委員會委員。

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