就職典禮花蓮王大手筆編235萬 花蓮縣府：預算是合併辦理

2018-12-18 14:48

〔記者王錦義／花蓮報導〕準高雄市長韓國瑜的就職典禮將在12月25日展開，但民進黨立委段宜康在臉書上寫說，每個縣市政府處理就職典禮的經費方式不同，但預算都是去年就編好的，外界可能質疑韓國瑜肯定花了大錢規劃場面，但其實最大手筆的其實是花蓮縣編了235萬。

花蓮縣政府民政處澄清指出，就職典禮經費是在106年就已經編列，編列預算時是預定107年縣長及各鄉鎮市長就職，比照103年就職在同一場地一起辦理，編列235萬是包括縣長及13鄉鎮市長的就職典禮費用，今年因縣長就職與鄉鎮市長就職分別辦理，所以實際上第18屆縣長就職典禮燈光、音響、舞台及攝影經費計98萬元，加上其他邀請卡表演團隊等費用約25萬，目前合計執行123萬元。

段宜康說，每個縣市政府處理就職典禮經費的方式不同，但預算都是去年就編好的。不過段宜康也說，編列「就職典禮」預算的縣市，很少編到100萬以上，實際花費可能就更少了。像台南市、桃園市、高雄市都不到百萬，台北市更只編了35萬元。

而萬眾矚目的韓國瑜規劃了那麼大的場面，外界認為怎麼可能不超過百萬？但段宜康說，其實高雄市政府只核定了98萬的就職典禮費用，超過98萬的部分，包括大宴賓客的經費，都必須由韓國瑜支付。

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