韓國瑜的「迪士尼」恐跳票 但「迪士妮」先來了！

2018-12-18 14:15

〔記者黃良傑／高雄報導〕準高雄市長韓國瑜選前曾說會不惜任何代價，一定要盡情邀請迪士尼樂園來高雄，韓國瑜當選後改口，強調迪士尼樂園「不是想蓋就蓋，沒有那個空間蓋不出來」，網友狂傳「迪士妮」商務會館海報照，酸韓「高雄已有迪士<妮>了」。

韓國瑜選前提出「打造高雄全台首富」、「愛情摩天輪」等政見，並說「我認為膽子要放得大，思想要放得開」，他會不惜任何代價，邀請迪士尼樂園來高雄，結果還沒上任，又改口說「迪士尼旁邊要有1億人口的市場，台灣現在只有2千3百萬人，未必能夠達成」。

對於準高雄市長韓國瑜的說法，網路開始狂傳「迪士妮」的海報照片，並kuso稱已有業者幫韓市長完成政見，「迪士妮」來了！原來是一家旅館業者成立「迪士妮」商務會館，打出「小時候以為公主都在城堡裡，長大發現原來公主都在包廂裡」。

網友看見這張海報無不睜大眼睛，莞爾一笑，就算沒有「迪士尼」樂園可玩，到「迪士妮」會館歡樂一下也不錯，韓準市長說沒有足夠空間蓋不出迪士尼，但還好迪士妮不用太大空間。

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