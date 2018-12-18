宜縣府本屆最後一次縣務會議 副縣長致謝「大家後會有期」

2018-12-18 14:16

〔記者張議晨／宜蘭報導〕距離新任縣長交接剩7天，宜蘭縣政府今舉行本屆縣長任期最後一次縣務會議，因代理縣長陳金德請假，由副縣長余聯興代理主持，他代表縣長感謝所有人1年多協助，「大家後會有期。」

陳金德去年11月6日接下宜蘭縣代理縣長一職，預計25日當天出席新卸任縣長交接典禮，將印信交給準縣長林姿妙。今縣府舉辦本屆最後一次縣務會議，但陳金德請假，由余聯興主持；由於距新縣長上任僅剩不到一週，縣務會議僅討論交接典禮事宜。

25日除縣長就職，宜蘭12鄉鎮市長也要就職，依規定須由縣府派局處首長監交，為避免時間上衝突，過去都安排在下午。

不過25日當天，頭城、礁溪、壯圍等鄉鎮，選在上午10點舉辦交接典禮，與縣長就職典禮衝突。對此，邵治琦解釋，他們已請民政處協調，由縣府參議、秘書協助出席監交。

按縣府規劃，9點在體育館完成交接印信後，11點半在縣民大廳舉辦新任副縣長及主管人事布達。邵治綺也說，較遠的鄉鎮市如大同、南澳鄉，下午1點舉辦交接典禮，因時間緊湊，印信監交作業將由不需出席布達的主計處長、政風等首長出席。

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