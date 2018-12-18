韓國瑜未上任迪士尼先跳票？ 本土樂團酸：吳敦義2.0

2018-12-18 14:27

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長當選人韓國瑜在黨內初選時發下豪語，「要不惜一切代價邀請迪士尼來高雄」，但他最近卻改口，「迪士尼要看空間，不是想蓋就蓋」。對此， 台灣本土樂團「拷秋勤」批評，韓國瑜成為史上第一位，還未上任就跳票的高雄市長，根本就是吳敦義2.0。

今年5月，韓國瑜在國民黨高雄市長初選辯論會上說，「我如果當高雄市長，我會拜託市議會，我們不惜任何代價，一定要一定要盡情邀請迪士尼樂園來高雄。」但最近韓國瑜卻又改口說，「不見得，不見得，那個地方要看空間，不是想蓋就蓋，好不好，沒有那個空間蓋不出來，迪士尼那旁邊要有1億人口的市場，那現在台灣只有2400萬人，未必能夠達成。」

拷秋勤今天在臉書上表示，部分媒體24小時不斷吹捧的韓國瑜再創紀錄，成為史上第一位，還沒上任就跳票的高雄市長，這就是「中華高雄」高達89萬2545的選民、得票率高達53.87%，選出來的新市長，這樣看下來，「中華台北高雄人」也沒有自己講的這麼優秀。

拷秋勤說，「出生高雄不想當中國高雄／中華高雄／CT高雄，真正的台灣朋友，不如分享這個新聞去問你身邊投給韓國瑜的朋友，問他們要怎麼給你一個交代？怎麼好好的一個港都，選出一個綜藝咖、吳敦義2.0，讓大家恥笑？UCCU，現在，你看看你糗大了吧！」

許多網友表示，這個政策從一開始就不相信，「這個一開始都知道的，只有傻逼才會信呀」、「接下來也不見得要挖石油了」、「真的很好笑！」、「史上最快的跳票紀錄：未上任先跳票」、「還沒上任就開始助攻」、「再來就是不見得貨要出去了」。

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