不能輸給夾娃娃機！ 社民黨發文挺國幣去權威化

2018-12-18 14:07

〔即時新聞／綜合報導〕行政院促進轉型正義委員會代理主委楊翠昨（17日）指出，新台幣1、5、舊版10元（蔣介石肖像）及鈔票200元具有威權象徵，要求央行研議，了解國幣去威權化的成本，引發討論，社會民主黨發聲相挺，強調：「轉型正義，不能輸給夾娃娃機」。

促轉會要求央行改版國幣的可能性，引發反彈聲浪，代理主委楊翠表示，如果因為夾娃娃機的風行，央行可以編列10億預算增量發行10元硬幣，為什麼遇上轉型正義要改國幣，反而沒有正當性呢？社會民主黨在臉書發文嘆，「如此對去除威權象徵的用心，卻遭遇有心人士質疑。」

社會民主黨表示，台灣社會目前漂浮著一層自相矛盾的思考模式，從公投結果的反核食、要核電，到今天的要夾娃娃、不要轉型正義便可見，為何會出現這種狀況，社會民主黨認為，其中一點是「資訊不夠流通」，民眾無從全面理解議題，被「片面的事實」帶風向，另外一點就是台灣人往往害怕改革給他者帶來麻煩、給穩定帶來變數。

社會民主黨強調，今天台灣的自由民主，正是透過不斷的變革與衝撞而來，批評民進黨立委許智傑、國民黨立委王育敏等人要讓黨國威權復辟，呼籲民眾應淘汰這些誤導民眾推動轉型正義就會傷害經濟的政治人物。

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