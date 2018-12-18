國民黨提廢促轉條例 週五院會將付委審查

2018-12-18 13:02

〔記者彭琬馨／台北報導〕立法院程序委員會今排定本週五院會議程，由國民黨立委賴士葆等24人提出的廢促轉條例一案，在會中無人反對、順利排入院會議程，週五院會一讀後，最快下週就可在司委會排案審查。此外，「以核養綠」公投案通過後，行政院依法提出「電業法第95條條文修正草案」也排入週五院會議程，預計通過後將廢除2025非核家園的政策年限。

賴士葆在提案說明中表示，有鑑於促進轉型正義條例自三讀通過後即生違憲爭議，更發生促轉會淪為執政黨選戰打手，嚴重損及組織公信力，未見轉型正義即首開惡例徒留清算、鬥爭餘毒，卻毫無制衡，顯見立法之初即有欠周詳、有失遠慮。立法者當即亡羊補牢，「先行廢止此一爭議條例及其組織」，深入研議其組織架構爭議、權力界限與制衡機制，以擺脫自身之不正義爭議。

時代力量昨即在臉書貼出國民黨立委賴士葆提出的廢止「促進轉型正義條例」提案，時代力量立委徐永明說，國民黨不要因為選舉得意忘形，當時國民黨是支持的，「選贏後，這是什麼態度，這是我們沒辦法接受的」。

民進黨團總召柯建銘昨對此則說，民進黨團尊重國民黨提出廢促轉條例一事，但民進黨不可能配合。

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