選後下一步 丁守中：當國民黨終生志工

2018-12-18 13:02

〔記者鍾泓良／台北報導〕國民黨台北市長候選人丁守中今天出席廣播節目談選後，節目主持人黃光芹提問丁選後打算，丁守中回稱，目前就交由司法。對於選後下一步，丁守中受訪說，目前都在進行地方茶會謝票，並說自己不管在任何崗位都會是國民黨終身志工，也會全力輔選黨內同志陳炳甫參與北市立委補選。而對於丁太太溫子苓排斥丁再選舉，丁守中笑說，太太開玩笑說，如果這次再選一次就要離婚。

黃光芹表示，當天投票時大排長龍，但中選會都沒有積極因應，丁守中也提到，自己當天上午去投票就排了一小時十分鐘，等到自己投完出來時，後面隊伍越變越長，且許多長者都是不耐久等從隊伍中離開。

丁守中也說，中選會跟台北市選委會因應措施太差，甚至認為很蓄意，如其他縣市都有快速補圈票桌，北市卻沒有補齊，導致當天雖然是大晴天，卻也是北市相對低的投票率。他更提到，最離譜的就是「邊開票邊投票」，甚至有人在網路上、投票隊伍中幫柯文哲告急，反問難道樂透也可以邊開獎邊下注嗎？

黃光芹問丁守中是否有感受到低潮，丁守中說民主法治上不容許任何選務機關操作選舉，更改規則，因此認為自己並非爭輸贏，而是爭選舉制度的公平性，希望自己成為選舉漏洞的最後受害者。黃光芹追問是否指控柯文哲在選舉動手腳，丁守中說政府是「應作為而作為」。

而對於有黨內同志跟網民不贊成丁守中提出驗票跟選舉無效訴訟，丁說，雖然大家都知道驗票很難翻盤，但為了給支持者交代仍有必要，且驗票過程有發現更多選務瑕疵，甚至發現近一萬張缺失選票，將來都可以當作證據。至於酸言酸語，他說，反正台灣選舉文化就是選贏權力吹捧，選輸就酸言酸語，自己並不在意政治冷暖。

對於柯文哲可能在2020年去挑戰總統，丁守中說這事情很悲哀，因為柯文哲連台北市長都做不好，大家都想叫他去選總統，那就是台灣的共業。

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