徐耀昌頒證準造橋鄉長 拋增闢造橋交流道議題

2018-12-18 12:26

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣長徐耀昌持續頒發當選證書行程，今早至新科造橋鄉長黃天貴住處頒證，除了當面表達恭賀外，也念茲在茲的提出國道一號中山高速公路應在造橋收費站處新設匝道口，以紓解頭份交流道壅塞問題；準鄉長黃天貴則表示，將以推動農業休閒觀光作為鄉務目標，打造小鎮特色。

徐耀昌說，黃天貴歷任8屆造橋鄉農會總幹事，過去成立農特產品展售中心、牛奶的故鄉等，協助當地小農增加銷售管道，對鄉務及財政狀況皆聊若指掌，相信未來上任後即刻可上手，推出亮眼政績。

徐耀昌也指出，過去多次曾向中央提議，原中山高造橋收費站腹地廣闊，有足夠空間可新設匝道，盼與鄉公所合作，積極爭取增闢造橋交流道，不但可紓解頭份車潮，未來五楊高架橋若延伸，造橋交流道也可作為中繼點，繼續南向延伸至銅鑼。

黃天貴說，上任後將結合鄉內9個社區，除了延續現有的大潭環湖步道、台13甲線舊路段改造為綠色隧道等政策外，也將利用造橋鄉南有苗栗高鐵站、北有竹南頭份交通都會區的地理優勢，極力發展農業休閒觀光，作為苗栗縣民休憩的後花園。

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