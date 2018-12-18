花蓮議長喬不定！國民黨中央要求重新開會 若沒共識就開放

2018-12-18 12:10

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨在花蓮縣正、副議長選舉爆發茶壺內風暴。地方黨部日前以議員當選人蔡啟塔等五人違紀為由，做出停權處分，昨天縣議會黨團又開會後決定由中央提名人選，不要開放參選，中央考紀會今日特別聲明「蔡啟塔等五位同志未受任何黨紀處分，都可以行使黨員權利」，黨內人士並透露，已經致電地方黨部告知昨日黨團會議無效，要求重行召開並應通知蔡啟塔等五人出席討論，如果黨團最後無法達成正、副議長人選共識，黨中央的態度就是不要提名，開放參選。

黨內人士指出，花蓮縣黨部根據黨團會議建議由黨中央提名正、副議長人選，是把責任推給黨中央來決定，依照正、副議長提名辦法，本來就是應由黨團會議共識決定提名或開放參選。

黨內人士表示，由於縣黨部以蔡啟塔等五人停權為由，不願意讓蔡等人加入黨團，但事實上依照中央考紀會的認定，蔡等人仍可以行使黨員權利，因此昨天的黨團會議在蔡等人未獲通知出席的情況下，會議結論應屬無效，中央考紀會今天的聲明就是表達黨中央的立場。

據了解，國民黨組發會已經電話告知縣花蓮縣黨部，應該通知蔡啟塔等五人，並重新召開黨團會議，如果黨團最後仍然無法達成共識，黨中央的態度就是不提名，開放參選。

黨內人士強調，花蓮縣黨部主委雖為黨員直選，但與黨中央的關係，仍是屬於「直營店」，而不是「加盟店」。

中央考紀會的聲明指出，依照該黨黨員違反黨紀處分規程定，停止黨權核定權限屬於中央考紀會，先行停止黨職及停止黨權核准權限也屬於中央考紀會，截至今日中央考紀會尚未核定蔡啟塔等五人的黨紀案件，也沒有收到花蓮縣黨部函文要求對蔡等人做出先行停止黨權的處分，因此至目前為止蔡等人未受任何黨紀處分，都可以行使黨員權利。

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