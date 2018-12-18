開設微博帳號 柯P：不排斥、評估中

2018-12-18 11:41

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲網路聲量高，成為台灣第一個獲得YouTube獎牌的政治人物，柯文哲昨天在臉書直播，慶賀個人YouTube官方頻道訂閱數破10萬，他笑稱應該要再加一個「微博」，開一家柯文哲網路公司，以後改當網紅。他今早受訪表示，網路媒體還是世界潮流，反正有什麼就去給上一上，他有叫發言人劉奕霆去評估。

柯文哲指出，這種mass media，網路媒體還是世界潮流，所以他也不會排斥，有什麼就去上一上。由於柯過去曾考慮開設微博，卻被幕僚阻止，柯今對此回應，不要以為網路媒體很容易，第一點，總要有人寫，每寫一篇他就要改一篇，開太多也是很吃力，變成整天不幹事來當總編輯。

媒體追問，微博的受眾主要以對岸民眾？柯則認為這也不是什麼Contraindications（禁忌症）。至於是否要以台北市長身分開微博談論市政？柯表示他還沒開，等開了再來想要做什麼。

此外，針對《遠見雜誌》稱37.8%支持無黨籍當總統，無黨籍選項中柯文哲有過半支持度？柯表示還沒看到這民調，他不曉得，等他讀完再分析。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/